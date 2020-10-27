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Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 27 октября

10:20
Тренировка ФК «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией». Фото AFP
Тренировка ФК «Локомотив» перед матчем Лиги чемпионов с «Баварией». Фото AFP
Второй тур группового турнира.

Группа A

«Локомотив» — «Бавария»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10).

Локомотив — Бавария

«Атлетико — «Зальцбург»

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч Игра — 22.50).

Атлетико — Зальцбург

Группа B

«Шахтер» — «Интер»

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).

Шахтер Д — Интер

«Боруссия» М — «Реал»

Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).

Боруссия М — Реал

Группа C

«Марсель» — «Манчестер Сити»

Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Футбол 1-22.50).

Марсель — Манчестер Сити

«Порту» — «Олимпиакос» П

Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Футбол 2-01.05).

Порту — Олимпиакос П

Группа D

«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»

Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 3-22.45).

Ливерпуль — Мидтьюлланн

«Аталанта» — «Аякс»

Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч Футбол 2-22.50).

Аталанта — Аякс

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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