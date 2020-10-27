Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 27 октября
10:20
Второй тур группового турнира.
Группа A
«Локомотив» — «Бавария»
Москва. Стадион «РЖД Арена». 20.55 (Матч ТВ — 20.10).
«Атлетико — «Зальцбург»
Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч Игра — 22.50).
Группа B
«Шахтер» — «Интер»
Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 20.55 (Матч Премьер — 20.50).
«Боруссия» М — «Реал»
Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 23.00 (Матч ТВ — 22.55).
Группа C
«Марсель» — «Манчестер Сити»
Марсель. Стадион «Велодром». 23.00 (Матч Футбол 1-22.50).
«Порту» — «Олимпиакос» П
Порту. Стадион «Драгау». 23.00 (Матч Футбол 2-01.05).
Группа D
«Ливерпуль» — «Мидтьюлланн»
Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч Футбол 3-22.45).
«Аталанта» — «Аякс»
Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 23.00 (Матч Футбол 2-22.50).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
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