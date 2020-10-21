Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 21 октября
09:40
Продолжаются матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня «Локомотив» на выезде сыграет с «Зальцбургом».
Группа A
«Зальцбург» — «Локомотив» (19.55 — по мск)
«Бавария» — «Атлетико» (22.00)
Группа B
«Реал» — «Шахтер» Д (19.55)
Трансляция на «Матч Премьер» и «Футбол 2«
«Интер» — «Боруссия» М (22.00)
Группа C
«Манчестер Сити» — «Порту» (22.00)
«Олимпиакос» — «Марсель» (22.00)
Группа D
«Аякс» — «Ливерпуль» (22.00)
«Мидтьюлланн» — «Аталанта» (22.00)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур