Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 21 октября

Продолжаются матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня «Локомотив» на выезде сыграет с «Зальцбургом».

Группа A

«Зальцбург» — «Локомотив» (19.55 — по мск)

Трансляция на «Матч ТВ»

«Бавария» — «Атлетико» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Группа B

«Реал» — «Шахтер» Д (19.55)

Трансляция на «Матч Премьер» и «Футбол 2«

«Интер» — «Боруссия» М (22.00)

Трансляция на «Матч Игра«

Группа C

«Манчестер Сити» — «Порту» (22.00)

Трансляция на «Футбол 2»

«Олимпиакос» — «Марсель» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Группа D

«Аякс» — «Ливерпуль» (22.00)

Трансляция на «Футбол 1»

«Мидтьюлланн» — «Аталанта» (22.00)

Трансляция на «Футбол» 3