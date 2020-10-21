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Лига чемпионов: трансляции и результаты матчей 21 октября

09:40
Первый тур группового турнира Лиги чемпионов. Фото Reuters
Первый тур группового турнира Лиги чемпионов. Фото Reuters
Продолжаются матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Сегодня «Локомотив» на выезде сыграет с «Зальцбургом».

Группа A

«Зальцбург» — «Локомотив» (19.55 — по мск)

Трансляция на «Матч ТВ»

Зальцбург — Локомотив

«Бавария» — «Атлетико» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Бавария — Атлетико

Группа B

«Реал» — «Шахтер» Д (19.55)

Трансляция на «Матч Премьер» и «Футбол 2«

Реал — Шахтер Д

«Интер» — «Боруссия» М (22.00)

Трансляция на «Матч Игра«

Интер — Боруссия М

Группа C

«Манчестер Сити» — «Порту» (22.00)

Трансляция на «Футбол 2»

Манчестер Сити — Порту

«Олимпиакос» — «Марсель» (22.00)

Трансляция на «Матч ТВ»

Олимпиакос П — Марсель

Группа D

«Аякс» — «Ливерпуль» (22.00)

Трансляция на «Футбол 1»

Аякс — Ливерпуль

«Мидтьюлланн» — «Аталанта» (22.00)

Трансляция на «Футбол» 3

Мидтьюлланн — Аталанта

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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