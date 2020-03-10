Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и трансляции
13:00
Главный еврокубок возвращается — пока на Европу продолжает наступать эпидемия коронавируса, некоторые игры проводятся без зрителей.
10 марта, вторник
10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).
Судья: Хацеган (Румыния).
10 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.45).
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
11 марта, среда
17 марта, вторник
18 марта, среда
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала