Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и трансляции

Главный еврокубок возвращается — пока на Европу продолжает наступать эпидемия коронавируса, некоторые игры проводятся без зрителей.

10 марта, вторник

Валенсия — Аталанта

10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Судья: Хацеган (Румыния).

Первый матч — 1:4.

Лейпциг — Тоттенхэм

10 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.45).

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Первый матч — 1:0.

11 марта, среда

ПСЖ — Боруссия Д

Первый матч — 1:2.

Ливерпуль — Атлетико

Первый матч — 0:1.

17 марта, вторник

Манчестер Сити — Реал

Первый матч — 2:1.

Ювентус — Лион

Первый матч — 0:1.

18 марта, среда

Бавария — Челси

Первый матч — 3:0.

Барселона — Наполи

Первый матч — 1:1.