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Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи: расписание и трансляции

13:00
Лига чемпионов: кто выйдет в 1/4 финала? Фото Reuters
Лига чемпионов: кто выйдет в 1/4 финала? Фото Reuters
Главный еврокубок возвращается — пока на Европу продолжает наступать эпидемия коронавируса, некоторые игры проводятся без зрителей.

10 марта, вторник

Валенсия — Аталанта

10 марта. Валенсия. Стадион «Месталья». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Судья: Хацеган (Румыния).

Первый матч — 1:4.

Валенсия — Аталанта

Лейпциг — Тоттенхэм

10 марта. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.45).

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

Первый матч — 1:0.

РБ Лейпциг — Тоттенхэм

11 марта, среда

ПСЖ — Боруссия Д

Первый матч — 1:2.

ПСЖ — Боруссия Д

Ливерпуль — Атлетико

Первый матч — 0:1.

Ливерпуль — Атлетико

17 марта, вторник

Манчестер Сити — Реал

Первый матч — 2:1.

Манчестер Сити — Реал

Ювентус — Лион

Первый матч — 0:1.

Ювентус — Лион

18 марта, среда

Бавария — Челси

Первый матч — 3:0.

Бавария — Челси

Барселона — Наполи

Первый матч — 1:1.

Барселона — Наполи

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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