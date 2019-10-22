Лига чемпионов, 3-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей
Группа D
22 октября. Турин. Стадион «Алльянц». 22.00 (Матч ТВ — 21.10).
22 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
Группа G
23 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 19.55 (Матч ТВ — 19.45).
23 октября. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
Группа A
22 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).
22 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа B
22 октября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
22 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 22.00 (Матч Арена — 21.45).
Группа C
22 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).
22 октября. Манчестер. Стадион «Этихад». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).
Группа E
23 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).
23 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.45).
Группа F
23 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).
23 октября. Прага. Стадион «Синобо». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа H
23 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
23 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (Матч Арена — 21.45).
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры