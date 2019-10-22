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Лига чемпионов, 3-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей

12:00
Криштиану Роналду снова против России. Фото Reuters
Криштиану Роналду снова против России. Фото Reuters
Третья игровая неделя группового турнира Лиги чемпионов: «Локомотив» в гостях у «Ювентуса», «Зенит» — у «Лейпцига».

Группа D

Ювентус — Локомотив

22 октября. Турин. Стадион «Алльянц». 22.00 (Матч ТВ — 21.10).

Ювентус — Локомотив

Атлетико — Байер

22 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Атлетико — Байер

Группа G

Лейпциг — Зенит

23 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 19.55 (Матч ТВ — 19.45).

РБ Лейпциг — Зенит

Бенфика — Лион

23 октября. Лиссабон. Стадион «Да Луш». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Бенфика — Лион

Группа A

Брюгге — ПСЖ

22 октября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).

Брюгге — ПСЖ

Галатасарай — Реал

22 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Галатасарай — Реал

Группа B

Олимпиакос П — Бавария

22 октября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Олимпиакос П — Бавария

Тоттенхэм — Црвена Звезда

22 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 22.00 (Матч Арена — 21.45).

Тоттенхэм — Црвена Звезда

Группа C

Шахтер — Динамо З

22 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).

Шахтер Д — Динамо З

Манчестер Сити — Аталанта

22 октября. Манчестер. Стадион «Этихад». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).

Манчестер Сити — Аталанта

Группа E

Зальцбург — Наполи

23 октября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).

Зальцбург — Наполи

Генк — Ливерпуль

23 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.45).

Генк — Ливерпуль

Группа F

Интер — Боруссия Д

23 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).

Интер — Боруссия Д

Славия Пр — Барселона

23 октября. Прага. Стадион «Синобо». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Славия Пр — Барселона

Группа H

Аякс — Челси

23 октября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Аякс — Челси

Лилль — Валенсия

23 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (Матч Арена — 21.45).

Лилль — Валенсия

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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