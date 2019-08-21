Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд: расписание и результаты первых матчей
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Первые игры 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов
«Олимпиакос» Пирей — «Краснодар»
21 августа. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис». 22.00 (Матч ТВ — 21.50).
Ответный матч — 27 августа.
Другие матчи 21 августа
20 августа
ЛАСК — «Брюгге» - 0:1 (0:1)
Гол: Ванакен, 10 - с пенальти.
ЧФР — «Славия» Прага - 0:1 (0:1)
Гол: Масопуст, 28.
Ответные матчи — 27 и 28 августа
Лига чемпионов-2019/20: расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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