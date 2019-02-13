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Лига чемпионов. 1/8 финала. Все матчи и результаты

12 февраля. Манчестер. "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" – 0:2. Игроки перед началом матча почтили память Эмилиано Салы. Фото REUTERS
12 февраля. Манчестер. "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" – 0:2. Игроки перед началом матча почтили память Эмилиано Салы. Фото REUTERS
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Первый раунд плей-офф Лиги чемпионов.

1/8 финала. Первые матчи

12 февраля, вторник

"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (0:0)
Голы: Дзаньоло, 70 (1:0). Дзаньоло, 76 (2:0). Адриан, 79 (2:1).
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Н`Зонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 90).
"Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 68), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 84), Соарес, Фернанду (Андре Перейра, 76).
Предупреждения: Эррера, 75. Эль-Шаарави, 88.
Судья: Маккели (Голландия).
12 февраля. Рим. "Олимпийский стадион".

 

Рома - Порту

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "ПСЖ" (Франция) – 0:2 (0:0)
Голы: Кимпембе, 53 (0:1). Мбаппе, 60 (0:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Санчес, 45+4), Рэшфорд (Лукаку, 84), Марсьяль (Мата, 46).
"ПСЖ" (Париж): Буффон, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Верратти (Паредес, 75), Дракслер, Дани Алвес, Мбаппе, Ди Мария (Дагба, 81).
Предупреждения: Кимпембе, 11. Дракслер, 19. Погба, 26. Янг, 30. Бернат, 34. Линделеф, 50. Дани Алвес, 62. Эррера, 87. Шоу, 90+2.
Удаление: Погба, 89.
Судья: Орсато (Италия).
12 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед - ПСЖ

13 февраля, среда

Тоттенхэм – Боруссия Д

Тоттенхэм - Боруссия Д

Аякс – Реал

Аякс - Реал

19 февраля, вторник

Лион – Барселона

Лион - Барселона

Ливерпуль – Бавария

Ливерпуль - Бавария

20 февраля, среда

Атлетико – Ювентус

Атлетико - Ювентус

Шальке – Манчестер Сити

Шальке-04 - Манчестер Сити

Ответные матчи

5 марта, вторник

Боруссия Д – Тоттенхэм

Реал – Аякс

6 марта, среда

ПСЖ – Манчестер Юнайтед

Порту – Рома

12 марта, вторник

Ювентус – Атлетико

Манчестер Сити – Шальке

13 марта, среда

Барселона – Лион

Бавария – Ливерпуль

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала

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