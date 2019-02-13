Лига чемпионов. 1/8 финала. Все матчи и результаты

1/8 финала. Первые матчи
12 февраля, вторник
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (0:0)
Голы: Дзаньоло, 70 (1:0). Дзаньоло, 76 (2:0). Адриан, 79 (2:1).
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Н`Зонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 90).
"Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 68), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 84), Соарес, Фернанду (Андре Перейра, 76).
Предупреждения: Эррера, 75. Эль-Шаарави, 88.
Судья: Маккели (Голландия).
12 февраля. Рим. "Олимпийский стадион".
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "ПСЖ" (Франция) – 0:2 (0:0)
Голы: Кимпембе, 53 (0:1). Мбаппе, 60 (0:2).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Погба, Лингард (Санчес, 45+4), Рэшфорд (Лукаку, 84), Марсьяль (Мата, 46).
"ПСЖ" (Париж): Буффон, Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат, Маркиньюс, Верратти (Паредес, 75), Дракслер, Дани Алвес, Мбаппе, Ди Мария (Дагба, 81).
Предупреждения: Кимпембе, 11. Дракслер, 19. Погба, 26. Янг, 30. Бернат, 34. Линделеф, 50. Дани Алвес, 62. Эррера, 87. Шоу, 90+2.
Удаление: Погба, 89.
Судья: Орсато (Италия).
12 февраля. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".
13 февраля, среда
19 февраля, вторник
20 февраля, среда
Ответные матчи
5 марта, вторник
6 марта, среда
12 марта, вторник
13 марта, среда
Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала