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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные игры. Все матчи и результаты

"Реал" Луки Модрича: три победы в Лиге чемпионов подряд. Продолжится ли серия без Криштиану Роналду? Фото AFP
"Реал" Луки Модрича: три победы в Лиге чемпионов подряд. Продолжится ли серия без Криштиану Роналду? Фото AFP
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Ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

1/8 финала. Ответные матчи

5 марта, вторник

Боруссия Д – Тоттенхэм
Первый матч - 0:3.

Боруссия Д - Тоттенхэм Хотспур

Реал – Аякс
Первый матч - 2:1.

Реал - Аякс

6 марта, среда

ПСЖ – Манчестер Юнайтед
Первый матч - 2:0.

ПСЖ - Манчестер Юнайтед

Порту – Рома
Первый матч - 1:2.

Порту - Рома

12 марта, вторник

Ювентус – Атлетико
Первый матч - 0:2.

Ювентус - Атлетико

Манчестер Сити – Шальке
Первый матч - 3:2.

Манчестер Сити - Шальке-04

13 марта, среда

Барселона – Лион
Первый матч - 0:0.

Барселона - Лион

Бавария – Ливерпуль
Первый матч - 0:0.

Бавария - Ливерпуль

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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