Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные игры. Все матчи и результаты

Ответные матчи первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.
1/8 финала. Ответные матчи
5 марта, вторник
Боруссия Д – Тоттенхэм
Первый матч - 0:3.
Реал – Аякс
Первый матч - 2:1.
6 марта, среда
ПСЖ – Манчестер Юнайтед
Первый матч - 2:0.
Порту – Рома
Первый матч - 1:2.
12 марта, вторник
Ювентус – Атлетико
Первый матч - 0:2.
Манчестер Сити – Шальке
Первый матч - 3:2.
13 марта, среда
Барселона – Лион
Первый матч - 0:0.
Бавария – Ливерпуль
Первый матч - 0:0.
Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала
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