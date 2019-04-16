Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и результаты ответных матчей

Ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов. Кто выйдет да
Барселона – Манчестер Юнайтед
16 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22.00 (Матч ТВ – 21.55).
Первый матч – 1:0.
Ювентус – Аякс
16 апреля. Турин. Стадион "Ювентус". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.45).
Первый матч – 1:1.
Порту – Ливерпуль
17 апреля. Порту. Стадион "Драгау". 22.00.
Первый матч – 0:2.
Манчестер Сити – Тоттенхэм
17 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад". 22.00.
Первый матч – 0:1.
Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры
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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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