20:00 | Футбол — Лига чемпионов

Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и результаты ответных матчей

"Камп Ноу" принимает матч "Барселона" - "МЮ". Фото REUTERS
"Камп Ноу" принимает матч "Барселона" - "МЮ". Фото REUTERS
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Ответные четвертьфиналы Лиги чемпионов. Кто выйдет да

Барселона – Манчестер Юнайтед
16 апреля. Барселона. Стадион "Ноу Камп". 22.00 (Матч ТВ – 21.55).
Первый матч – 1:0.

Барселона – Манчестер Юнайтед

Ювентус – Аякс
16 апреля. Турин. Стадион "Ювентус". 22.00 (Матч Футбол 1 – 21.45).
Первый матч – 1:1.

Ювентус – Аякс

Порту – Ливерпуль
17 апреля. Порту. Стадион "Драгау". 22.00.
Первый матч – 0:2.

Порту – Ливерпуль

Манчестер Сити – Тоттенхэм
17 апреля. Манчестер. Стадион "Этихад". 22.00.
Первый матч – 0:1.

Манчестер Сити – Тоттенхэм Хотспур

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игры

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Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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