Лига чемпионов: расписание матчей в феврале

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 и 14 февраля, также первые матчи 1/8 финала пройдут 20 и 21 февраля. В общей сложности в этом месяце состоятся 8 встреч.

Публикуем расписание игр плей-офф в феврале. Время начала — московское.

Расписание матчей Лиги чемпионов

13 февраля, вторник

23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

23.00. «Лейпциг» — «Реал»

14 февраля, среда

23.00. «Лацио» — «Бавария»

23.00. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

20 февраля, вторник

23.00. ПСВ — «Боруссия»

23.00. «Интер» — «Атлетико»

21 февраля, среда

23.00. «Наполи» — «Барселона»

23.00. «Порту» — «Арсенал»

Ответные матчи 1/8 финала турнира запланированы на 5, 6 и 12, 13 марта.

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