Лига чемпионов: расписание матчей в феврале
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 и 14 февраля
Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 и 14 февраля, также первые матчи 1/8 финала пройдут 20 и 21 февраля. В общей сложности в этом месяце состоятся 8 встреч.
Публикуем расписание игр плей-офф в феврале. Время начала — московское.
Расписание матчей Лиги чемпионов
13 февраля, вторник
23.00. «Копенгаген» — «Манчестер Сити»
23.00. «Лейпциг» — «Реал»
14 февраля, среда
23.00. «Лацио» — «Бавария»
23.00. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
20 февраля, вторник
23.00. ПСВ — «Боруссия»
23.00. «Интер» — «Атлетико»
21 февраля, среда
23.00. «Наполи» — «Барселона»
23.00. «Порту» — «Арсенал»
Ответные матчи 1/8 финала турнира запланированы на 5, 6 и 12, 13 марта.
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры
Новости
30 дек 2023 07:00
1
26 дек 2023 13:25
10
25 дек 2023 15:31
2
22 дек 2023 14:42
27