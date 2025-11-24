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24 ноября 2025, 14:45

Лига чемпионов: расписание матчей общего этапа 25 и 26 ноября 2025 года

Опубликовано расписание 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 пройдут 25 и 26 ноября. «СЭ» публикует расписание игровых дней. Время начала — московское.

Расписание 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

25 ноября, вторник

20.45. «Галатасарай» — «Юнион»

20.45. «Аякс» — «Бенфика»

23.00. «Наполи» — «Карабах»

23.00. «Славия» Прага — «Атлетик» Бильбао

23.00. «Марсель» — «Ньюкасл Юнайтед»

23.00. «Буде-Глимт» — «Ювентус»

23.00. «Манчестер Сити» — «Байер»

23.00. «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»

23.00. «Челси» — «Барселона»

26 ноября, среда

20.45. «Копенгаген» — «Кайрат»

20.45. «Пафос» — «Монако»

23.00. «Спортинг» — «Брюгге»

23.00. «Айнтрахт» — «Аталанта»

23.00. «ПСЖ» — «Тоттенхэм» Хотспур

23.00. «Ливерпуль» — ПСВ

23.00. «Атлетико» Мадрид — «Интер»

23.00. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид

23.00. «Арсенал» — «Бавария»

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