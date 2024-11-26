Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 09:45

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 ноября

Девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матч «Бавария» — «ПСЖ» входит в программу игрового дня Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября.
Фото Getty Images

Первая половина матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 26 ноября. Две из девяти игр вечера начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 26 ноября (время — московское)

20.45. «Слован» — «Милан»

20.45. «Спарта» Прага — «Атлетико»

23.00. «Барселона» — «Брест»

23.00. «Байер» — «Зальцбург»

23.00. «Бавария» — «ПСЖ»

23.00. «Интер» — «РБ Лейпциг»

23.00. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

23.00. «Спортинг» — «Арсенал»

23.00. «Янг Бойз» — «Аталанта»

Трансляция игр Лиги чемпионов в России в прямом эфире ведется на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на платной основе). Стриминговый сервис запускает также перекличку матчей в 23.00 в формате мультикаста — лучшие моменты встреч в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Холанну грозит день тюрьмы в Швейцарии за неоплаченный штраф
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Диетолог призвал отказаться от молочных каш
ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку об ворота
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Лига чемпионов, расписание и результаты 26 ноября: «Бавария» — «ПСЖ», «Барселона» — «Брест» и другие
«Спортинг» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Интер» — «Лейпциг»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
«Байер» — «Зальцбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига чемпионов, расписание и результаты 26 ноября: «Бавария» — «ПСЖ», «Барселона» — «Брест» и другие

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости