Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 26 ноября
Опубликовано расписание 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
В среду, 26 ноябя, состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.
Расписание 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
26 ноября, среда
20.45. «Копенгаген» — «Кайрат»
20.45. «Пафос» — «Монако»
23.00. «Спортинг» — «Брюгге»
23.00. «Айнтрахт» — «Аталанта»
23.00. «ПСЖ» — «Тоттенхэм» Хотспур
23.00. «Ливерпуль» — ПСВ
23.00. «Атлетико» Мадрид — «Интер»
23.00. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид
23.00. «Арсенал» — «Бавария»
Где смотреть Лигу чемпионов
В России в прямом эфире смотреть игры Лиги чемпионов можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Следить за ключевыми событиями игр можно в матч-центре на нашем сайте.
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