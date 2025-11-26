Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 26 ноября

В среду, 26 ноябя, состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

Расписание 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов

26 ноября, среда

20.45. «Копенгаген» — «Кайрат»

20.45. «Пафос» — «Монако»

23.00. «Спортинг» — «Брюгге»

23.00. «Айнтрахт» — «Аталанта»

23.00. «ПСЖ» — «Тоттенхэм» Хотспур

23.00. «Ливерпуль» — ПСВ

23.00. «Атлетико» Мадрид — «Интер»

23.00. «Олимпиакос» — «Реал» Мадрид

23.00. «Арсенал» — «Бавария»

Где смотреть Лигу чемпионов

В России в прямом эфире смотреть игры Лиги чемпионов можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.