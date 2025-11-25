Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 25 ноября
Девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 25 ноября
5-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует во вторник, 25 ноября. В первый игровой день состоятся девять матчей.
Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (вторник)
- 20.45. «Галатасарай» — «Юнион»
- 20.45. «Аякс» — «Бенфика»
- 23.00. «Наполи» — «Карабах»
- 23.00. «Славия» Прага — «Атлетик» Бильбао
- 23.00. «Марсель» — «Ньюкасл Юнайтед»
- 23.00. «Буде-Глимт» — «Ювентус»
- 23.00. «Манчестер Сити» — «Байер»
- 23.00. «Боруссия» Дортмунд — «Вильярреал»
- 23.00. «Челси» — «Барселона»
Начало матчей — по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матчи показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также предлагает перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне (начало трансляции — в 23.00 мск).
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