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25 ноября 2025, 08:00

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 25 ноября

Девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 25 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

5-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует во вторник, 25 ноября. В первый игровой день состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (вторник)

Начало матчей — по московскому времени.

&laquo;Челси&raquo; сыграет с &laquo;Барселоной&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 25&nbsp;ноября.«Челси» — «Барселона», «Манчестер Сити» — «Байер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матчи показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также предлагает перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне (начало трансляции — в 23.00 мск).

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Лига чемпионов УЕФА
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