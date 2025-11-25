Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 25 ноября

5-й тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стартует во вторник, 25 ноября. В первый игровой день состоятся девять матчей.

Расписание матчей Лиги чемпионов 25 ноября (вторник)

Начало матчей — по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатами игр можно также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матчи показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также предлагает перекличку лучших моментов вечера в отдельном окне (начало трансляции — в 23.00 мск).