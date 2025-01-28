Лига чемпионов: расписание матчей 8-го тура общего этапа
Общий этап Лиги чемпионов УЕФА завершится 29 января
Общий этап Лиги чемпионов завершится в среду, 29 января. Будут сыграны 18 матчей, каждый начнется в 23.00 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с парами соперников.
Расписание матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов 29 января (среда)
- «Астон Вилла» — «Селтик»
- «Байер» — «Спарта»
- «Боруссия» Дортмунд — «Шахтер»
- «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
- «Барселона» — «Аталанта»
- «Бавария» — «Слован»
- «Интер» — «Монако»
- «Зальцбург» — «Атлетико»
- «Жирона» — «Арсенал»
- «Динамо» Загреб — «Милан»
- «Ювентус» — «Бенфика»
- «Лилль» — «Фейеноорд»
- «Манчестер Сити» — «Брюгге»
- ПСВ — «Ливерпуль»
- «Штурм» — «Лейпциг»
- «Спортинг» — «Болонья»
- «Брест» — «Реал»
- «Штутгарт» — «ПСЖ»
Восемь лучших клубов общего этапа напярмую выйдут в 1/8 финала ЛЧ. Еще 16 команд сыграют стыковые матчи, а восемь худщих закончат евросезон.
«СЭ» организует текстовую онлайн-трансляцию матчей заключительного тура Лиги чемпионов в одной перекличке. Ключевые события и результаты игр также можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.
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