Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

29 сентября, 13:30

Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура общего этапа

18 матчей 2-го тура общего этапа ЛЧ пройдут 30 сентября и 1 октября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны 30 сентября и 1 октября.

Время начала игр — 19.45 и 22.00 по Москве.

Расписание матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

30 сентября (вторник)

19.45. «Аталанта» — «Брюгге»

19.45. «Кайрат» — «Реал»

22.00. «Атлетико» — «Айнтрахт»

22.00. «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»

22.00. «Челси» — «Бенфика»

22.00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»

22.00. «Интер» — «Славия» Прага

22.00. «Марсель» — «Аякс»

22.00. «Пафос» — «Бавария»

1 октября (среда)

19.45. «Карабах» — «Копенгаген»

19.45. «Юнион» — «Ньюкасл»

22.00. «Арсенал» — «Олимпиакос»

22.00. «Барселона» — «ПСЖ»

22.00. «Байер» — «ПСВ»

22.00. «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик»

22.00. «Монако» — «Манчестер Сити»

22.00. «Наполи» — «Спортинг»

22.00. «Вильярреал» — «Ювентус»

Еврокубки в России показывает онлайн-платформа Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей, следить за расписанием и результатами, турнирной таблицей можно в разделе Лиги чемпионов, а отслеживать ход игр — также в футбольном матч-центре на нашем сайте.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
Читайте также
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Каррагер — о поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая»: «Я не увидел игры топ-клуба»
«Вильярреал» — «Ювентус»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
«Арсенал» — «Олимпиакос»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
«Монако» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
«Барселона» — «ПСЖ»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
Защитник «Интера» Дюмфрис — после победы над «Славией»: «ЛЧ — самое сложное соревнование в мире, и мы показали отличную игру»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Флик — об игре Педри и де Йонга: «Это фантастика — видеть такую связь. С этим дуэтом на нас сложнее давить»

Полиция начала разгонять болельщиков у стадиона «Кайрата» перед тренировкой «Реала»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости