Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура общего этапа
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны 30 сентября и 1 октября.
Время начала игр — 19.45 и 22.00 по Москве.
30 сентября (вторник)
19.45. «Аталанта» — «Брюгге»
19.45. «Кайрат» — «Реал»
22.00. «Атлетико» — «Айнтрахт»
22.00. «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»
22.00. «Челси» — «Бенфика»
22.00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»
22.00. «Интер» — «Славия» Прага
22.00. «Марсель» — «Аякс»
22.00. «Пафос» — «Бавария»
1 октября (среда)
19.45. «Карабах» — «Копенгаген»
19.45. «Юнион» — «Ньюкасл»
22.00. «Арсенал» — «Олимпиакос»
22.00. «Барселона» — «ПСЖ»
22.00. «Байер» — «ПСВ»
22.00. «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик»
22.00. «Монако» — «Манчестер Сити»
22.00. «Наполи» — «Спортинг»
22.00. «Вильярреал» — «Ювентус»
Еврокубки в России показывает онлайн-платформа Okko.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей, следить за расписанием и результатами, турнирной таблицей можно в разделе Лиги чемпионов, а отслеживать ход игр — также в футбольном матч-центре на нашем сайте.