Лига чемпионов: расписание матчей 2-го тура общего этапа

Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны 30 сентября и 1 октября.

Время начала игр — 19.45 и 22.00 по Москве.

Расписание матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов

30 сентября (вторник)

19.45. «Аталанта» — «Брюгге»

19.45. «Кайрат» — «Реал»

22.00. «Атлетико» — «Айнтрахт»

22.00. «Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»

22.00. «Челси» — «Бенфика»

22.00. «Галатасарай» — «Ливерпуль»

22.00. «Интер» — «Славия» Прага

22.00. «Марсель» — «Аякс»

22.00. «Пафос» — «Бавария»

1 октября (среда)

19.45. «Карабах» — «Копенгаген»

19.45. «Юнион» — «Ньюкасл»

22.00. «Арсенал» — «Олимпиакос»

22.00. «Барселона» — «ПСЖ»

22.00. «Байер» — «ПСВ»

22.00. «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик»

22.00. «Монако» — «Манчестер Сити»

22.00. «Наполи» — «Спортинг»

22.00. «Вильярреал» — «Ювентус»

Еврокубки в России показывает онлайн-платформа Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей, следить за расписанием и результатами, турнирной таблицей можно в разделе Лиги чемпионов, а отслеживать ход игр — также в футбольном матч-центре на нашем сайте.