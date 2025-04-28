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Лига чемпионов: расписание матчей 1/2 финала 29 и 30 апреля

Полуфинал Лиги чемпионов начнется во вторник, 29 апреля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Четыре команды продолжат борьбу за победу в Лиге чемпионов. В полуфинале турнира сыграют «Барселона», «Интер», «Арсенал» и «ПСЖ».

На этой неделе соперники проведут первые матчи: сначала «канониры» и парижане встретятся в Лондоне, а затем каталонцы и миланцы — в Барселоне. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Расписание первых матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 29 апреля (вторник). 22.00 мск. «Арсенал» — «ПСЖ»
  • 30 апреля (среда). 22.00 мск. «Барселона» — «Интер»

Ответные матчи пройдут 6 и 7 мая в Милане и Париже соответственно.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Арсенал» прошел победителя Лиги чемпионов-2023 «Реал» (5:1 по сумме двух встреч), «ПСЖ» — «Астон Виллу» (5:4), «Барселона» — «Боруссию» (5:3), а «Интер» — «Баварию» (4:3).

В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый сервис.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей полуфинала Лиги чемпионов. Основные события игр можно будет также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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