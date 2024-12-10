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Лига чемпионов, расписание и результаты 10 декабря: «Жирона» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер» и другие матчи

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Фото Global Look Press
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.

Во вторник, 10 декабря, в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 6-го тура: «Жирона» — «Ливерпуль», «Динамо» Загреб — «Селтик», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер», «Брюгге» — «Спортинг», «Зальцбург» — «ПСЖ», «Шахтер» — «Бавария», «Лейпциг» — «Астон Вилла», «Брест» — ПСВ.

10 декабря, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Montilivi (Жирона)
Жирона
Ливерпуль
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Селтик
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Реал
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Интер
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Спортинг
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шахтер
Бавария
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Астон Вилла
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
ПСВ

Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей

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