Лига чемпионов, расписание и результаты 10 декабря: «Жирона» — «Ливерпуль», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер» и другие матчи
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.
Во вторник, 10 декабря, в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 6-го тура: «Жирона» — «Ливерпуль», «Динамо» Загреб — «Селтик», «Аталанта» — «Реал», «Байер» — «Интер», «Брюгге» — «Спортинг», «Зальцбург» — «ПСЖ», «Шахтер» — «Бавария», «Лейпциг» — «Астон Вилла», «Брест» — ПСВ.
10 декабря, вторник
Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей
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