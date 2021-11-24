Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Милан» и другие матчи 24 ноября
09:05
Сегодня, 24 ноября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Группа А
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» (23.00 мск)
«Брюгге» — «Лейпциг» (23.00)
Группа В
«Атлетико» — «Милан» (23.00)
«Ливерпуль» — «Порту» (23.00)
Группа С
«Бешикташ» — «Аякс» (20.45)
«Спортинг» — «Боруссия» Д (23.00)
Группа D
«Шериф» — «Реал» (23.00)
«Интер» — «Шахтер» (20.45)
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