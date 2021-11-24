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Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Атлетико» — «Милан» и другие матчи 24 ноября

09:05
«ПСЖ» в гостях сыграет против «Манчестер Сити». Фото instagram.com/psg
«ПСЖ» в гостях сыграет против «Манчестер Сити». Фото instagram.com/psg
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Сегодня, 24 ноября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа А

«Манчестер Сити» — «ПСЖ» (23.00 мск)

«Брюгге» — «Лейпциг» (23.00)

Группа В

«Атлетико» — «Милан» (23.00)

«Ливерпуль» — «Порту» (23.00)

Группа С

«Бешикташ» — «Аякс» (20.45)

«Спортинг» — «Боруссия» Д (23.00)

Группа D

«Шериф» — «Реал» (23.00)

«Интер» — «Шахтер» (20.45)

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры