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Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «Интер», «ПСЖ» — «Жирона». Расписание и результаты матчей 18 сентября

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Фото Global Look Press
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.

18 сентября в Лиге чемпионов пройдут 6 матчей 1-го тура общего этапа: «Болонья» — «Шахтер», «Спарта» (Прага) — «Зальцбург», «Брюгге» — «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити» — «Интер», «ПСЖ» — «Жирона», «Селтик» — «Слован».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей ЛЧ.

18 сентября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 19:45. epet ARENA (Прага)
Спарта П
Зальцбург
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 19:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Шахтер
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
Слован Бр
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Брюгге
Боруссия Д
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Интер
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
18 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Жирона
Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: новый формат — как будут играть в группе и плей-офф

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