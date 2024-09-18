Лига чемпионов: «Манчестер Сити» — «Интер», «ПСЖ» — «Жирона». Расписание и результаты матчей 18 сентября
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.
18 сентября в Лиге чемпионов пройдут 6 матчей 1-го тура общего этапа: «Болонья» — «Шахтер», «Спарта» (Прага) — «Зальцбург», «Брюгге» — «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити» — «Интер», «ПСЖ» — «Жирона», «Селтик» — «Слован».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей ЛЧ.
18 сентября, среда
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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