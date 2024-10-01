Лига чемпионов: «Арсенал» — «ПСЖ», «Байер» — «Милан», «Интер» — «Црвена Звезда». Матчи 1 октября
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.
1 октября в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 2-го тура общего этапа: «Зальцбург» — «Брест», «Штутгарт» — «Спарта», «Арсенал» — «ПСЖ», «Байер» — «Милан», «Боруссия» Дортменд — «Селтик», «Барселона» — «Янг Бойз», «Интер» — «Црвена Звезда», ПСВ — «Спортинг», «Слован» — «Манчестер Сити».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.
1 октября, вторник
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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