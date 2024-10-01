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Лига чемпионов: «Арсенал» — «ПСЖ», «Байер» — «Милан», «Интер» — «Црвена Звезда». Матчи 1 октября

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Общий этап Лиги чемпионов-2024/25.

1 октября в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 2-го тура общего этапа: «Зальцбург» — «Брест», «Штутгарт» — «Спарта», «Арсенал» — «ПСЖ», «Байер» — «Милан», «Боруссия» Дортменд — «Селтик», «Барселона» — «Янг Бойз», «Интер» — «Црвена Звезда», ПСВ — «Спортинг», «Слован» — «Манчестер Сити».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов.

1 октября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Брест
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 19:45. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Спарта П
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Милан
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Селтик
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Янг Бойз
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Црвена Звезда
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Спортинг
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Tehelne Pole (Братислава)
Слован Бр
Манчестер Сити

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица Лиги чемпионов

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