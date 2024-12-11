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Сегодня, 11:00

Лига чемпионов, расписание и результаты 11 декабря: «Арсенал» — «Монако», «Ювентус» — «Манчестер Сити» и другие матчи

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Лига чемпионов.
Фото Global Look Press
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.

В среду, 11 декабря, в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 6-го тура: «Атлетико» — «Слован», «Лилль» — «Штурм», «Милан» — «Црвена Звезда», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» Дортмунд — «Барселона», «Фейеноорд» — «Спарта» Прага, «Ювентус» — «Манчестер Сити», «Бенфика» — «Болонья», «Штутгарт» — «Янг Бойз».

11 декабря, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Слован Бр
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 20:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Штурм
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Црвена Звезда
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Монако
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Барселона
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
Спарта П
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Манчестер Сити
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Болонья
Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
Янг Бойз

Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей

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