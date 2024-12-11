Лига чемпионов, расписание и результаты 11 декабря: «Арсенал» — «Монако», «Ювентус» — «Манчестер Сити» и другие матчи
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.
В среду, 11 декабря, в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 6-го тура: «Атлетико» — «Слован», «Лилль» — «Штурм», «Милан» — «Црвена Звезда», «Арсенал» — «Монако», «Боруссия» Дортмунд — «Барселона», «Фейеноорд» — «Спарта» Прага, «Ювентус» — «Манчестер Сити», «Бенфика» — «Болонья», «Штутгарт» — «Янг Бойз».
11 декабря, среда
Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей
Новости