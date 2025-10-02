Лига чемпионов, результаты 2-го тура: «Барселона» уступила «ПСЖ», «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и другие матчи

Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Во вторник, 30 сентября, прошли 9 игр: «Реал» разгромил «Кайрат» (5:0), «Аталанта» победила «Брюгге» (2:1), «Атлетико» обыграл «Айнтрахт» (5:1), «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), «Челси» победил «Бенфику» (1:0), «Интер» выиграл у «Славии» (3:0), «Марсель» разгромил «Аякс» (4:0), «Пафос» проиграл «Баварии» (1:5), «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1).

В среду, 1 октября, состоялись еще 9 матчей: «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0), «Ньюкасл» разгромил «Юнион» (4:0), «Арсенал» победил «Олимпиакос» (2:0), «Барселона» уступила «ПСЖ» (1:2), «Байер» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Боруссия» Д разгромила «Атлетик» (4:1), «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), «Наполи» победил «Спортинг» (2:1), «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

30 сентября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. RAMS Park (Стамбул)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Velodrome (Марсель)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Alphamega Stadium (Лимассол)

1 октября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 19:45. Lotto Park (Брюссель)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)

Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей