Сегодня, 00:00

Лига чемпионов, результаты 2-го тура: «Барселона» уступила «ПСЖ», «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Во вторник, 30 сентября, прошли 9 игр: «Реал» разгромил «Кайрат» (5:0), «Аталанта» победила «Брюгге» (2:1), «Атлетико» обыграл «Айнтрахт» (5:1), «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), «Челси» победил «Бенфику» (1:0), «Интер» выиграл у «Славии» (3:0), «Марсель» разгромил «Аякс» (4:0), «Пафос» проиграл «Баварии» (1:5), «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1).

В среду, 1 октября, состоялись еще 9 матчей: «Карабах» победил «Копенгаген» (2:0), «Ньюкасл» разгромил «Юнион» (4:0), «Арсенал» победил «Олимпиакос» (2:0), «Барселона» уступила «ПСЖ» (1:2), «Байер» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Боруссия» Д разгромила «Атлетик» (4:1), «Монако» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), «Наполи» победил «Спортинг» (2:1), «Вильярреал» сыграл вничью с «Ювентусом» (2:2).

30 сентября, вторник

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Брюгге
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 19:45. Central Stadium (Алма-Ата)
Кайрат
0:5
Реал
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
5:1
Айнтрахт Ф
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:2
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Бенфика
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. RAMS Park (Стамбул)
Галатасарай
1:0
Ливерпуль
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Славия Пр
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
4:0
Аякс
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
30 сентября, 22:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Пафос
1:5
Бавария

1 октября, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:0
Копенгаген
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 19:45. Lotto Park (Брюссель)
Юнион
0:4
Ньюкасл Юнайтед
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Олимпиакос П
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:2
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:1
ПСВ
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:1
Атлетик
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:2
Манчестер Сити

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Спортинг
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:2
Ювентус

Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2025-2026/groups/
