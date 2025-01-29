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Лига чемпионов, расписание и результаты 29 января: «Брест» — «Реал», «Манчестер Сити» — «Брюгге», «Штутгарт» — «ПСЖ» и другие матчи

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Фото Global Look Press
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.

В среду, 29 января, в Лиге чемпионов пройдут 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа: «Астон Вилла» — «Селтик», «Барселона» — «Аталанта», «Байер» — «Спарта» Прага, «Боруссия» Дортмунд — «Шахтер», «Брест» — «Реал», «Динамо» Загреб — «Милан», «Бавария» — «Слован» Брага, «Зальцбург» — «Атлетико», «Жирона» — «Арсенал», «Интер» — «Монако», «Ювентус» — «Бенфика», «Лилль» — «Фейеноорд», «Манчестер Сити» — «Брюгге», ПСВ — «Ливерпуль», «Штурм» — «Лейпциг», «Спортинг» — «Болонья», «Штутгарт» — «ПСЖ», «Янг Бойз» — «Црвена Звезда».

Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Мохамед Салах. «Брест» — «Реал», «ПСВ» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция Лиги чемпионов

29 января, среда

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Селтик
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Аталанта
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
Спарта П
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Шахтер
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Stade du Roudourou (Генгам)
Брест
Реал
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Maksimir (Загреб)
Динамо Зг
Милан
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Слован Бр
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Атлетико
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Арсенал
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Монако
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Бенфика
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Фейеноорд
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брюгге
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Ливерпуль
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Worthersee Stadion (Клагенфурт)
Штурм
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Болонья
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
ПСЖ
Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур
29 янв, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
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