Лига чемпионов, расписание и результаты 21 января: «Монако» — «Астон Вилла», «Атлетико» — «Байер» и другие матчи
Матчи общего этапа Лиги чемпионов.
Во вторник, 21 января, в Лиге чемпионов пройдут 9 матчей 7-го тура: «Аталанта» — «Штурм», «Монако» — «Астон Вилла», «Атлетико» — «Байер», «Бенфика» — «Барселона», «Болонья» — «Боруссия» (Дортмунд), «Брюгге» — «Ювентус», «Црвена Звезда» — ПСВ, «Ливерпуль» — «Лилль», «Слован» (Братислава) — «Штутгарт».
«Монако» — «Астон Вилла», «Ливерпуль» — «Лилль», «Бенфика» — «Барса». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
21 января, вторник
Лига чемпионов-2024/25: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей
Новости
26 дек 2024 05:22
20
20 дек 2024 19:36
21
18 дек 2024 08:45
1