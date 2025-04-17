Лига чемпионов, результаты 15 и 16 апреля: «Реал» уступил «Арсеналу», «Бавария» сыграла вничью с «Интером» и другие матчи
Ответные матчи 1/4 финала
Во вторник, 15 апреля, в ответных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» (3:2, общий счет — 4:5), а дортмундская «Боруссия» обыграла «Барселону» (3:1, общий счет — 3:5).
В среду, 16 апреля, «Реал» уступил «Арсеналу» (1:2, общий счет — 1:5), а «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2, общий счет — 4:3).
15 апреля, вторник
16 апреля, среда
Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей
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