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Лига чемпионов, результаты 15 и 16 апреля: «Реал» уступил «Арсеналу», «Бавария» сыграла вничью с «Интером» и другие матчи

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Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 апреля.
Фото Global Look Press
Ответные матчи 1/4 финала

Во вторник, 15 апреля, в ответных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов «Астон Вилла» победила «ПСЖ» (3:2, общий счет — 4:5), а дортмундская «Боруссия» обыграла «Барселону» (3:1, общий счет — 3:5).

В среду, 16 апреля, «Реал» уступил «Арсеналу» (1:2, общий счет — 1:5), а «Интер» сыграл вничью с «Баварией» (2:2, общий счет — 4:3).

15 апреля, вторник

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
ПСЖ

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
3:1
Барселона

16 апреля, среда

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:2
Арсенал

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария

Лига чемпионов-2025/26: новости, турнирная таблица и результаты матчей

Лига чемпионов УЕФА
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