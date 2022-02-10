Лига чемпионов получит 15 миллиардов евро от ТВ-прав с 2024 по 2027 год

Президент «ПСЖ» и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи считает, что телевизионная и маркетинговая сделка на сумму 15 миллиардов евро для Лиги чемпионов станет «новым рассветом», сообщает The Times 9 февраля.

По мнению президента «ПСЖ», соглашение с 2024 по 2027 год, стоимость которого составит 15 миллиардов евро, будет означать «тектонический сдвиг» во власти клубов.

Руководители ECA и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что сделка окончательно добьет идею о создании европейской футбольной Суперлиги, на которой настаивают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, новый формат Лиги чемпионов запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе. Количество участников вырастет с 32 до 36.