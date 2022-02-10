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Лига чемпионов получит 15 миллиардов евро от ТВ-прав с 2024 по 2027 год

Лига чемпионов получит 15 миллиардов евро от ТВ-прав с 2024 по 2027 год
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент «ПСЖ» и председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Нассер Аль-Хелайфи считает, что телевизионная и маркетинговая сделка на сумму 15 миллиардов евро для Лиги чемпионов станет «новым рассветом», сообщает The Times 9 февраля.

По мнению президента «ПСЖ», соглашение с 2024 по 2027 год, стоимость которого составит 15 миллиардов евро, будет означать «тектонический сдвиг» во власти клубов.

Руководители ECA и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что сделка окончательно добьет идею о создании европейской футбольной Суперлиги, на которой настаивают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Напомним, новый формат Лиги чемпионов запустят в 2024 году. Групповой этап пройдет по швейцарской системе. Количество участников вырастет с 32 до 36.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/champions-league-new-15bn-tv-deal-set-to-deliver-final-blow-to-rebel-european-super-league-clubs-rthjwcz72
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