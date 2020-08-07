Лига чемпионов, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

Плей-офф Лиги чемпионов возобновляется после коронавирусной паузы. Четыре пары проведут ответные матчи 1/8 финала.

7 августа, пятница

Ювентус — Лион

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ

Первая игра — 0:1

Манчестер Сити — Реал

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 2:1

8 августа, суббота

Барселона — Наполи

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 1:1

Бавария — Челси

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 3:0

В 1/4 финала в «Финале восьми» в Лиссабоне сыграют:

12 августа, среда. Аталанта — ПСЖ

13 августа, четверг. Лейпциг — Атлетико

14 августа, пятница. Наполи/Барселона — Челси/Бавария

15 августа, суббота. Реал/Манчестер Сити — Лион/Ювентус