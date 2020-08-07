Лига чемпионов, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей
Плей-офф Лиги чемпионов возобновляется после коронавирусной паузы. Четыре пары проведут ответные матчи 1/8 финала.
7 августа, пятница
Начало игры — 22.00 (время московское)
Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ
Первая игра — 0:1
Начало игры — 22.00 (время московское)
Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00
Первая игра — 2:1
8 августа, суббота
Начало игры — 22.00 (время московское)
Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00
Первая игра — 1:1
Начало игры — 22.00 (время московское)
Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00
Первая игра — 3:0
В 1/4 финала в «Финале восьми» в Лиссабоне сыграют:
12 августа, среда. Аталанта — ПСЖ
13 августа, четверг. Лейпциг — Атлетико
14 августа, пятница. Наполи/Барселона — Челси/Бавария
15 августа, суббота. Реал/Манчестер Сити — Лион/Ювентус