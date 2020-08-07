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Лига чемпионов, 1/8 финала: расписание и трансляции матчей

16:30
«Манчестер Сити» vs «Реал»: кто выйдет в четвертьфинал? Фото Reuters
«Манчестер Сити» vs «Реал»: кто выйдет в четвертьфинал? Фото Reuters

Плей-офф Лиги чемпионов возобновляется после коронавирусной паузы. Четыре пары проведут ответные матчи 1/8 финала.

7 августа, пятница

Ювентус — Лион

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ

Первая игра — 0:1

Ювентус — Лион

Манчестер Сити — Реал

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 2:1

Манчестер Сити — Реал

8 августа, суббота

Барселона — Наполи

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 1:1

Барселона — Наполи

Бавария — Челси

Начало игры — 22.00 (время московское)

Онлайн-трансляция матча / видеотрансляция Матч ТВ — в 22.00

Первая игра — 3:0

Бавария — Челси

В 1/4 финала в «Финале восьми» в Лиссабоне сыграют:
12 августа, среда. Аталанта — ПСЖ
13 августа, четверг. Лейпциг — Атлетико
14 августа, пятница. Наполи/Барселона — Челси/Бавария
15 августа, суббота. Реал/Манчестер Сити — Лион/Ювентус

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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