Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей

Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — четвертьфиналы.

Аталанта — ПСЖ

12 августа. Начало — 22.00 (время московское)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Лейпциг — Атлетико

13 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Барселона — Бавария

14 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Манчестер Сити — Лион

15 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

В 1/2 финала сыграют: 18 и 19 августа: Аталанта/ПСЖ — Лейпциг/Атлетико, Барселона/Бавария — Манчестер Сити/Лион.

Финал — 23 августа.