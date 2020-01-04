Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей
14:00
Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — четвертьфиналы.
12 августа. Начало — 22.00 (время московское)
Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ
13 августа. Начало — 22.00 (мск)
Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ
14 августа. Начало — 22.00 (мск)
Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ
15 августа. Начало — 22.00 (мск)
Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ
В 1/2 финала сыграют: 18 и 19 августа: Аталанта/ПСЖ — Лейпциг/Атлетико, Барселона/Бавария — Манчестер Сити/Лион.
Финал — 23 августа.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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