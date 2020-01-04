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Лига чемпионов, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей

14:00
«Финал восьми» Лиги чемпионов примут два стадиона Лиссабона — «Бенфики» и «Спортинга». Фото AFP
«Финал восьми» Лиги чемпионов примут два стадиона Лиссабона — «Бенфики» и «Спортинга». Фото AFP

Решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов пройдут в формате «Финала восьми» на двух стадионах в Лиссабоне. На очереди — четвертьфиналы.

Аталанта — ПСЖ

12 августа. Начало — 22.00 (время московское)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Аталанта — ПСЖ

Лейпциг — Атлетико

13 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

РБ Лейпциг — Атлетико

Барселона — Бавария

14 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Барселона — Бавария

Манчестер Сити — Лион

15 августа. Начало — 22.00 (мск)

Матч-центр / Видеотрансляция Матч ТВ

Манчестер Сити — Лион

В 1/2 финала сыграют: 18 и 19 августа: Аталанта/ПСЖ — Лейпциг/Атлетико, Барселона/Бавария — Манчестер Сити/Лион.

Финал — 23 августа.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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