Квалификация Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет с 9 июля по 28 августа 2024 года. Основная стадия турнира запланирована на период с 17 сентября 2024-го по 31 мая 2025-й. Финальный матч, который пройдет 31 мая 2025 года, примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Данный розыгрыш ЛЧ состоится в новом формате. 6 и 7 августа пройдут первые матчи 3-го отборочного раунда. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 3-го раунда Лиги чемпионов

6 августа, вторник

19:00. «Карабах» — «Лудогорец»

20:00. «Мальме» — «ПАОК»

20:15. «Мидтьюлланд» — «Ференцварош»

21:00. «Спарта» Прага — «ФКСБ»

21:00. «Динамо» Киев — «Рейнджерс»

21:30. «Лилль» — «Фенербахче»

21:45. «Ред Булл» — «Твенте»

7 августа, среда

20:00. «Славия» — «Юнион»

21:30. «Слован» — «АПОЭЛ»

21:45. «Ягеллония» — «Буде-Глим»

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры