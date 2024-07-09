Лига чемпионов: пары и расписание матчей 1-го отборочного раунда

9 июля и 10 июля пройдут первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 16 и 17 июля состоятся ответные встречи. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

«Паневежис» — ХИК (Первый матч: 9 июля в 18:30. Второй матч: 16 июля в 19:00)

«Хамрун Спартанс» — «Линколн» (Первый матч: 9 июля в 19:45. Второй матч: 16 июля в 19:00)

«УЭ Санта-Колома» — «Балкани» (Первый матч: 9 июля в 21:00. Второй матч: 16 июля в 17:30)

ТНС — «Дечич» (Первый матч: 9 июля в 21:00. Второй матч: 16 июля в 22:00)

«Викингур Р» — «Шэмрок Роверс» (Первый матч: 9 июля в 21:45. Второй матч: 16 июля в 22:00)

«Виртус» — «Стяуа» (Первый матч: 9 июля в 22:00. Второй матч: 16 июля в 20:30)

«Ордабасы» — «Петрокуб» (Первый матч: 10 июля в 18:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)

«Флора» — «Целе» (Первый матч: 10 июля в 19:00. Второй матч: 16 июля в 20:00)

РФШ — Ларн (Первый матч: 10 июля в 20:00. Второй матч: 17 июля в 22:00)

«Слован» Бр — Струга (Первый матч: 10 июля в 20:00. Второй матч: 17 июля в 18:00)

«Лудогорец» — «Динамо» Бт (Первый матч: 10 июля в 21:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)

«Клаксвик» — «Дифферданж» (Первый матч: 10 июля в 21:00. Второй матч: 17 июля в 20:00)

«Динамо» Мн — «Пюник» (Первый матч: 10 июля в 21:45. Второй матч: 16 июля в 19:00)