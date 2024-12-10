Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей вечера 10 декабря
10 декабря состоятся матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов
Матчи 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходят во вторник, 10 декабря. Две встречи из девяти начались в 20.45 по московскому времени, остальные стартуют в 23.00 мск.
В матчи второго временного слота входят:
- «Аталанта» — «Реал»
- «Байер» — «Интер»
- «Брест» — «ПСВ»
- «Брюгге» — «Спортинг»
- «Зальцбург» — «ПСЖ»
- «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»
- «Шахтер» — «Бавария»
Трансляцию матчей ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент доступен при наличии подписки). Также стриминговый сервис проводит переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.
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