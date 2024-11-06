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Сегодня, 20:15

Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей в прямом эфире сегодня 6 ноября

Заключительные девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

В среду, 6 ноября, состоится вторая половина матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Из девяти игр первые две начнутся в 20.45 по московскому времени, семь остальных — в 23.00 мск.

Расписание матчей Лиги чемпионов 6 ноября (время — московское)

20.45. «Брюгге — «Астон Вилла»

20.45. «Шахтер» — «Янг Бойз»

23.00. «Црвена Звезда» — «Барселона»

23.00. «Бавария» — «Бенфика»

23.00. «Фейеноорд» — «Зальцбург»

23.00. «Интер» — «Арсенал»

23.00. «ПСЖ» — «Атлетико»

23.00. «Спарта» Прага — «Брест»

23.00. «Штутгарт» — «Аталанта»

В прямом эфире трансляции игр Лиги чемпионов в России в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при условии подписки. Стриминговый сервис также ведет перекличку матчей, которые начинаются в 23.00 мск, в формате мультикаста (все встречи в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за результатами и ключевыми событиями игр также можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов УЕФА
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