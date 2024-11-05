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Сегодня, 20:15

Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей в прямом эфире сегодня 5 ноября

Девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Девять матчей 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут во вторник, 5 ноября. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 ноября (время — московское):

20.45. ПСВ — «Жирона»

29.45. «Слован» — «Динамо» Загреб

23.00. «Болонья» — «Монако»

23.00. «Боруссия» — «Штурм»

23.00. «Селтик» — «РБ Лейпциг»

23.00. «Лилль» — «Ювентус»

23.00. «Ливерпуль» — «Байер»

23.00. «Спортинг» — «Манчестер Сити»

23.00. «Реал» — «Милан»

Трансляции игр Лиги чемпионов в России в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при условии подписки. Стриминговый сервис в формате мультикаста ведет перекличку вечерних матчей, которые начинаются в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за результатами и ключевыми событиями матчей также можно в нашем матч-центре.

Лига чемпионов УЕФА
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