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Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 29 января начнется в 23.00 мск

18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Все матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 29 января. Игры начнутся в одно время — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами каждой игры среды также можно в матч-центре нашего сайта.

Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)

Усман Дембеле, Эрлинг Холанн, Мохамед Салах. Решающий день Лиги чемпионов: кто попадет в плей-офф, а кто вылетит? Онлайн-трансляция всех матчей

Трансляцию игр ЛЧ в России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также в формате мультикаста проводит перекличку матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.

Лига чемпионов УЕФА
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