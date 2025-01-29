Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 29 января начнется в 23.00 мск
18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января
Все матчи заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 29 января. Игры начнутся в одно время — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами каждой игры среды также можно в матч-центре нашего сайта.
Расписание матчей Лиги чемпионов 29 января (среда)
- 23.00. «Астон Вилла» — «Селтик»
- 23.00. «Барселона» — «Аталанта»
- 23.00. «Байер» — «Спарта»
- 23.00. «Боруссия» — «Шахтер»
- 23.00. «Брест» — «Реал»
- 23.00. «Динамо» Загреб — «Милан»
- 23.00. «Бавария» — «Слован»
- 23.00. «Зальцбург» — «Атлетико»
- 23.00. «Жирона» — «Арсенал»
- 23.00. «Интер» — «Монако»
- 23.00. «Ювентус» — «Бенфика»
- 23.00. «Лилль» — «Фейеноорд»
- 23.00. «Манчестер Сити» — «Брюгге»
- 23.00. ПСВ — «Ливерпуль»
- 23.00. «Штурм» — «РБ Лейпциг»
- 23.00. «Спортинг» — «Болонья»
- 23.00. «Штутгарт» — «ПСЖ»
- 23.00. «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»
Трансляцию игр ЛЧ в России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также в формате мультикаста проводит перекличку матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.
Новости