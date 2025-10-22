Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 22 октября
Вторая половина матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 22 октября
Девять матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов будут сыграны в среду, 22 октября. Первые две игры начнутся в 19.45 по московскому времени, остальные семь — в 22.00 мск.
Расписание матчей Лиги чемпионов 22 октября (среда)
- 19.45. «Галатасарай» — «Буде-Глимт»
- 19.45. «Атлетик» — «Карабах»
- 22.00. «Монако» — «Тоттенхэм»
- 22.00. «Реал» — «Ювентус»
- 22.00. «Айнтрахт» — «Ливерпуль»
- 22.00. «Челси» — «Аякс»
- 22.00. «Аталанта» — «Славия»
- 22.00. «Спортинг» — «Марсель»
- 22.00. «Бавария» — «Брюгге»
В прямом эфире в России игры Лиги чемпионов показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в отдельном окне ведет перекличку лучших моментов вечерних матчей с началом в 22.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами среды также можно в футбольном матч-центре нашего сайта.
