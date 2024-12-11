Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 11 декабря
Заключительные девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 11 декабря
Вторая половина матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов состоится в среду, 11 декабря. Первые две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, семь остальных — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги чемпионов 11 декабря (время — московское):
- 20.45. «Атлетико» — «Слован»
- 20.45. «Лилль» — «Штурм»
- 23.00. «Бенфика» — «Болонья»
- 23.00. «Боруссия» — «Барселона»
- 23.00. «Фейеноорд» — «Спарта» Прага
- 23.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»
- 23.00. «Милан» — «Црвена Звезда»
- 23.00. «Штутгарт» — «Янг Бойз»
- 23.00. «Арсенал» — «Монако»
Трансляции игр Лиги чемпионов в России проводит онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Стриминговый сервис запускает перекличку матчей, которые стартуют в 23.00 мск в формате мультикаста (лучшие моменты всех встреч в одном окне).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за результатами и ключевыми событиями игр также можно в нашем матч-центре.
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