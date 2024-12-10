Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей 10 декабря
Девять матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 10 декабря
Первая половина матчей 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет во вторник, 10 декабря. Две игры из девяти начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные — в 23.00 мск.
Расписание матчей Лиги чемпионов 10 декабря (время — московское):
- 20.45. «Динамо» Загреб — «Селтик»
- 20.45. «Жирона» — «Ливерпуль»
- 23.00. «Аталанта» — «Реал»
- 23.00. «Байер» — «Интер»
- 23.00. «Брест» — ПСВ
- 23.00. «Брюгге» — «Спортинг»
- 23.00. «Зальцбург» — «ПСЖ»
- 23.00. «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла»
- 23.00. «Шахтер» — «Бавария»
В России в прямом эфире матчи Лиги чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Стриминговый сервис проводит также перекличку матчей в 23.00 в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
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