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12 февраля 2025, 22:55

Лига чемпионов: началась трансляция матчей дня

Оставшиеся матчи первого стыкового раунда Лиги чемпионов будут сыграны 12 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В Лиге чемпионов в среду, 12 февраля, играются заключительные первые матчи стыкового раунда.

В 23.00 по московскому времени стартуют три игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 12 февраля (среда):

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами каждой игры также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляции игр Лиги чемпионов в России организует онлайн-кинотеатр «Okko». Стриминговый сервис также ведет перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне. Начало прямого эфира — в 23.00 мск.

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Лига чемпионов УЕФА
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