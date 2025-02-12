Лига чемпионов: началась трансляция матчей дня

В Лиге чемпионов в среду, 12 февраля, играются заключительные первые матчи стыкового раунда.

В 23.00 по московскому времени стартуют три игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 12 февраля (среда):

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатами каждой игры также можно в матч-центре нашего сайта.

Трансляции игр Лиги чемпионов в России организует онлайн-кинотеатр «Okko». Стриминговый сервис также ведет перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне. Начало прямого эфира — в 23.00 мск.