Лига чемпионов: началась прямая трансляция матчей 27 ноября
«Штурм» — «Жирона» встретятся в Лиге чемпионов 27 ноября
Вторая половина матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 27 ноября. Две игры начнутся в 20.45 по московскому времени, остальные семь — в 23.00.
Расписание матчей Лиги чемпионов 27 ноября (время — московское)
- 20.45. «Црвена Звезда» — «Штутгарт»
- 20.45. «Штурм» — «Жирона»
- 23.00. «Астон Вилла» — «Ювентус»
- 23.00. «Болонья» — «Лилль»
- 23.00. «Селтик» — «Брюгге»
- 23.00. «Динамо» Загреб — «Боруссия»
- 23.00. «Ливерпуль» — «Реал»
- 23.00. «Монако» — «Бенфика»
- 23.00. ПСВ — «Шахтер»
В прямом эфире игры Лиги чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при наличии подписки). Сервис организует перекличку семи поздних матчей в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Результаты всех игр можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.
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