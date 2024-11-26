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Лига чемпионов: началась прямая трансляция матчей 26 ноября

Матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов проходят 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Во вторник, 26 ноября, проходят девять матчей 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

В 20.45 по московскому времени стартуют два матча: «Слован» — «Милан», «Спарта» Прага — «Атлетико».

В 23.00 начнутся семь игр: «Барселона» — «Брест», «Байер» — «Зальцбург», «Бавария» — «ПСЖ», «Интер» — «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» — «Фейеноорд», «Спортинг» — «Арсенал», «Янг Бойз» — «Аталанта».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты игр изучайте также в нашем матч-центре.

Смотреть все матчи Лиги чемпионов можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Стриминговый сервис также организует перекличку вечерних игр в формате мультикаста (интересные моменты в одном окне).

Всего в общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 команд, объединенных в таблицу. Каждая проводит по восемь матчей с разными соперниками, клубы из одной страны не могут играть друг с другом. В 1/8 финала выйдут восемь лучших по итогам общего этапа, а команды, занявшие с 9-го по 24-е места, сыграют дополнительный раунд плей-офф.
Лига чемпионов УЕФА
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