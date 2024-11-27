Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей вечера 27 ноября
27 ноября состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов
27 ноября состоятся матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Две встречи стартовали в 20.45 по московскому времени, оставшиеся начнутся в 23.00 мск.
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Трансляцию матчей в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.
На сайте «СЭ» началась текстовая онлайн-трансляция игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
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