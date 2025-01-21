Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей 21 января
Половина матчей 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проходят во вторник, 21 января. Две игры стартовали в 20.45 по московскому времени, еще семь начнутся в 23.00.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результаты отдельных встреч можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
Матчи вечера 21 января (вторник) в Лиге чемпионов
- 23.00. «Атлетико» — «Байер»
- 23.00. «Болонья» — «Боруссия» Дортмунд
- 23.00. «Брюгге» — «Ювентус»
- 23.00. «Црвена Звезда» — ПСВ
- 23.00. «Ливерпуль» — «Лилль»
- 23.00. «Слован» — «Штутгарт»
- 23.00. «Бенфика» — «Барселона»
В прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляции доступны по подписке на ресурс. Платформа также организует перекличку в формате мультикаста — лучше моменты семи матчей в одном окне.
В общем этапе Лиги чемпионов принимают участие 36 клубов, каждый проводит по восемь встреч с разными соперниками. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала, еще 16 примут участие в стыковых матчах.