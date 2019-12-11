Лига чемпионов: Месси не сыграет с Криштиану

Определились все восемь победителей групп Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени. Перед ней 16 команд распределят по двум корзинам: в одну попадут первые команды, в другую — занявшие вторые места.

Уже известно, что в первой корзине окажутся «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона», «Лейпциг» и «Валенсия». Они не встретятся друг с другом в 1/8 финала. То есть, к примеру, Лионель Месси не сыграет против Криштиану Роналду, а Пеп Гвардьола — против своих бывших команд «Баварии» и «Барселоны».

Во вторую корзину попадут «Реал», «Тоттенхэм», «Наполи», «Боруссия» Д, «Лион», «Челси», а также две команды, которые определятся в среду.

По итогам жеребьевки образуют восемь пар. Победители групп первые матчи проведут в гостях.

Для встреч 1/8 финала выделены следующие даты:

первые матчи — 18, 19, 25 и 26 февраля,

ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. (Александр Бобров)

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