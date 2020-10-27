Во вторник, 27 октября, «Локомотив» примет «Баварию» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 20.55 (мск).

В своей группе A команда Марко Николича играет с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом».

Следить за матчем «Локомотив» — «Бавария» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Бавария»