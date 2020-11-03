«Локомотив» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов
19:00
Во вторник, 3 ноября, «Локомотив» примет «Атлетико» в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.55 (мск).
В своей группе A команда Марко Николича играет с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом». Соперники железнодорожников проведут свой матч позднее — в 23:00.
Следить за матчем «Локомотив» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»
Опрос
проголосовало: 20876Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...