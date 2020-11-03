Во вторник, 3 ноября, «Локомотив» примет «Атлетико» в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.55 (мск).

В своей группе A команда Марко Николича играет с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом». Соперники железнодорожников проведут свой матч позднее — в 23:00.

Следить за матчем «Локомотив» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»