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«Локомотив» — «Атлетико»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

20:15
Стадион «РЖД Арена». Общий вид. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион «РЖД Арена». Общий вид. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Во вторник, 3 ноября, «Локомотив» примет «Атлетико» в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 20.55 (мск).

В своей группе A команда Марко Николича играет с «Атлетико», «Баварией» и «Зальцбургом». Соперники железнодорожников проведут свой матч позднее — в 23:00.

В игре первого тура «Локо» на выезде сыграл вничью с «Зальцбургом», а матче второго тура уступил «Баварии».

Следить за матчем «Локомотив» — «Атлетико» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Атлетико»

Локомотив — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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