Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф
После первых двух матчей шестого тура группового Лиги чемпионов участие в 1/8 финала Лиги чемпионов себе обеспечили 10 команд. В их число вошли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус» и «Ливерпуль» (гарантировали победу в своих группах), «Реал», «Тоттенхэм» и «Наполи» (стали вторыми), а также «Лейпциг» (с первого или второго места).
Кто вышел
«Ювентус» (группа D, 1-е место)
«Лейпциг» (G, 1-е или 2-е место)
«ПСЖ» (A, 1-е место)
«Реал» (A, 2-е место)
«Бавария» (B, 1-е место)
«Тоттенхэм» (B, 2-е место)
«Манчестер Сити» (C, 1-е место)
«Барселона» (F, 1-е место)
«Ливерпуль» (Е, 1-е место)
«Наполи» (Е, 2-е место).
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. Первые матчи пройдт18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года
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