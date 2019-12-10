Лига чемпионов: кто уже вышел в плей-офф

После первых двух матчей шестого тура группового Лиги чемпионов участие в 1/8 финала Лиги чемпионов себе обеспечили 10 команд. В их число вошли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус» и «Ливерпуль» (гарантировали победу в своих группах), «Реал», «Тоттенхэм» и «Наполи» (стали вторыми), а также «Лейпциг» (с первого или второго места).

Кто вышел

«Ювентус» (группа D, 1-е место)

«Лейпциг» (G, 1-е или 2-е место)

«ПСЖ» (A, 1-е место)

«Реал» (A, 2-е место)

«Бавария» (B, 1-е место)

«Тоттенхэм» (B, 2-е место)

«Манчестер Сити» (C, 1-е место)

«Барселона» (F, 1-е место)

«Ливерпуль» (Е, 1-е место)

«Наполи» (Е, 2-е место).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. Первые матчи пройдт18/19 и 25/26 февраля, ответные — 10/11 и 17/18 марта 2020 года

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры