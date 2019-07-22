Лига чемпионов: "Краснодару" может достаться "Порту", "Базель", ПСВ, "Олимпиакос" или "Виктория"

Сегодня в 13.00 по московскому времени состоится жеребьевка 3-х отборочных раундов, которая определит соперника или возможных соперников "Краснодара".

Участники этого этапа разделены на "сеяных" и "несеяных".

"Турнир 10-ти"

"Сеяные"

"Порту"

"Динамо" К

"Базель"/ПСВ

"Олимпиакос" П/"Виктория" Пл

"Несеяные"

"Брюгге"

"Краснодар"

"Истанбул ББ"

ЛАСК

Краснодарцам могут достаться "Порту", "Базель" или ПСВ, "Олимпиакос" П или "Виктория" Пл. А вот клубы из России и Украины УЕФА по-прежнему разводит по разным парам и группам.

Чемпионы своих стран поделены две шестерки.

"Сеяные"

"Аякс"

"Селтик"/"Нымме Калью"

"Копенгаген"/ТНС

"Динамо" З/"Сабуртало"

БАТЭ/"Русенборг"

АПОЭЛ/"Сутьеска"

"Несеяные"

ПАОК

"Карабах"/"Дандолк"

"Марибор"/АИК

"Црвена Звезда"/ХИК

"Маккаби" Т-А/ЧФР

"Валлетта"/"Ференцварош"

Первые матчи 3-х отборочных раундов пройдут 6 и 7 августа, ответные – 13 августа.

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