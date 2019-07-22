Лига чемпионов: "Краснодару" может достаться "Порту", "Базель", ПСВ, "Олимпиакос" или "Виктория"

Сегодня в 13.00 по московскому времени состоится жеребьевка 3-х отборочных раундов, которая определит соперника или возможных соперников "Краснодара".
Участники этого этапа разделены на "сеяных" и "несеяных".
"Турнир 10-ти"
"Сеяные"
"Несеяные"
Краснодарцам могут достаться "Порту", "Базель" или ПСВ, "Олимпиакос" П или "Виктория" Пл. А вот клубы из России и Украины УЕФА по-прежнему разводит по разным парам и группам.
Чемпионы своих стран поделены две шестерки.
"Сеяные"
"Несеяные"
Первые матчи 3-х отборочных раундов пройдут 6 и 7 августа, ответные – 13 августа.
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