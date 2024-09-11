Лига чемпионов: когда стартует основной турнир и расписание первых матчей
Общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 стартует 17 сентября 2024-го и завершится 29 января 2025-го. Матчи 1-го тура пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Расписание общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025
1-й тур
17 сентября, вторник
19.45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»
19.45. «Ювентус» — ПСВ
22.00. «Милан» — «Ливерпуль»
22.00. «Бавария» — «Динамо» Загреб
22.00. «Реал» — «Штутгарт»
22.00. «Спортинг» — «Лилль»
18 сентября, среда
19.45. «Спарта» — «Зальцбург»
19.45. «Болонья» — «Шахтер»
22.00. «Селтик» — «Слован»
22.00. «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд
22.00. «Манчестер Сити» — «Интер»
22.00. «Пари Сен-Жермен» — «Жирона»
19 сентября, четверг
19.45. «Фейеноорд» — «Байер»
19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»
22.00. «Монако» — «Барселона»
22.00. «Аталанта» — «Арсенал»
22.00. «Атлетико» — «Лейпциг»
22.00. «Брест» — «Штурм»
Время начала — московское.
Стыковые матчи состоятся 11, 12 и 18, 19 февраля, плей-офф пройдет с 4 по 31 мая. Финал запланирован на 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).
Полностью расписание доступно на сайте «СЭ».
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