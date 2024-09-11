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Сегодня, 20:00

Лига чемпионов: когда стартует основной турнир и расписание первых матчей

Общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 пройдет с 17 сентября 2024-го по 29 января 2025-го
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кубок Лиги чемпионов.
Фото UEFA

Общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 стартует 17 сентября 2024-го и завершится 29 января 2025-го. Матчи 1-го тура пройдут 17, 18 и 19 сентября.

Расписание общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025

1-й тур

17 сентября, вторник

19.45. «Янг Бойз» — «Астон Вилла»

19.45. «Ювентус» — ПСВ

22.00. «Милан» — «Ливерпуль»

22.00. «Бавария» — «Динамо» Загреб

22.00. «Реал» — «Штутгарт»

22.00. «Спортинг» — «Лилль»

18 сентября, среда

19.45. «Спарта» — «Зальцбург»

19.45. «Болонья» — «Шахтер»

22.00. «Селтик» — «Слован»

22.00. «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд

22.00. «Манчестер Сити» — «Интер»

22.00. «Пари Сен-Жермен» — «Жирона»

19 сентября, четверг

19.45. «Фейеноорд» — «Байер»

19.45. «Црвена Звезда» — «Бенфика»

22.00. «Монако» — «Барселона»

22.00. «Аталанта» — «Арсенал»

22.00. «Атлетико» — «Лейпциг»

22.00. «Брест» — «Штурм»

Время начала — московское.

Стыковые матчи состоятся 11, 12 и 18, 19 февраля, плей-офф пройдет с 4 по 31 мая. Финал запланирован на 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).

Полностью расписание доступно на сайте «СЭ».

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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