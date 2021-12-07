Лига чемпионов: итоговое положение в группе «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

В шестом туре «ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1), а «Лейпциг» выиграл у «Манчестер Сити» (2:1).

«Ман Сити» занял первое место в группе А 12-ю очками. У «ПСЖ» 11 очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» набрал семь очков и стал третьим. Немецкая команда будет выступать в плей-офф Лиги Европы. «Брюгге» с четырьмя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.