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Лига чемпионов: итоговое положение в группе «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

22:45
Форвард «Лейпцига» Андре Силва. Фото ФК «Лейпциг»
Форвард «Лейпцига» Андре Силва. Фото ФК «Лейпциг»
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В шестом туре «ПСЖ» обыграл «Брюгге» (4:1), а «Лейпциг» выиграл у «Манчестер Сити» (2:1).

«Ман Сити» занял первое место в группе А 12-ю очками. У «ПСЖ» 11 очков и второе место. Эти команды вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» набрал семь очков и стал третьим. Немецкая команда будет выступать в плей-офф Лиги Европы. «Брюгге» с четырьмя очками занял последнее, четвертое место и покидает еврокубки.

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Евгений Петров все материалы автора

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